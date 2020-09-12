Студент Омского ГАУ стал участником форума «Евразия Global»

В этом году Евразийскому форуму исполнилось 5 лет, свой юбилей он отметил при поддержке ЮНЕСКО и, несмотря на пандемию, в онлайн- и оффлайн-режимах. Форум является площадкой для диалога молодых представителей России и иностранных государств. В этом году на одной площадке собралась молодежь не только нашей страны, но и нескольких десятков зарубежных стран. Каждый день форум был посвящен международному и молодежному нетворкингу, за это отвечала ежедневная тематическая деловая программа, в рамках которой функционировали дискуссионные площадки, тематические лаборатории, площадки партнеров и площадки soft skills, технологический нетворкинг и многое другое.

Было много интересных дискуссионных площадок, например: «Экосистема предпринимательства», «Google», «Актёрское мастерство», «Инновации в России», «Добровольчество», а также много тренингов на развитие личных качеств. Гостями форума были представители государственных учреждений, а также звёзды, например, Василий Смольный (автор «Бешеной сушки» - международная ЗОЖ-игра), певица Ольга Серябкина.

Особенно мне понравилась площадка «Молодые соотечественники», на которой очно и по видеосвязи мы общались с представителями русской культуры и этноса за рубежом.

На закрытии форума была запущена автоматизированная информационная система «Молодые соотечественники» для удобной коммуникации и правовой поддержки соотечественников.

Кстати, я одним из первых вошёл в российское сообщество по работе с ними.

У участников была возможность поучаствовать в «Программе 2.0», где они могли поделиться своим опытом и проектами. Отбор происходил на конкурсной основе с помощью голосования. Я решил рассказать о «Русском географическом обществе», его молодёжном клубе и меня поддержало большинство участников форума. Также провёл географическую викторину и нашёл гитару для выступления у друга в Оренбурге, потому что мы, географы, без песен никуда.

Со мной в группе были представители Индии, которых зовут Сумит и Рузви. Сейчас они учатся в Оренбурге на врачей-онкологов. Мы не всегда понимали друг друга и разговаривали на английском. В такие моменты понимаешь, насколько полезно знание, хотя бы бытовых фраз иностранного языка.

На форуме присутствовала молодёжь из Италии, Таджикистана, Великобритании, Чада, Вьетнама и многих других стран континента.

В начале сентября мы все отправились к мемориалу «Вечный огонь», чтобы почтить память жертв Второй мировой войны и Беслана.

Я бы пожелал всем выходить из зоны комфорта, не бояться открывать для себя что-то новое, учить иностранные языки и больше путешествовать! Выражаю благодарность администрации вуза за такую прекрасную возможность!

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с языковой подготовкой, можно обращаться по адресу:

Институтская площадь, 1, I учебный корпус, аудитория 428. Телефоны: +7 (913) 685-31-13; +7 (904) 582-53-71, Ольга Владимировна Демидова, начальник лингвистического центра Омского ГАУ.

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