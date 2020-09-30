Четыре омские птицефабрики проверят на птичий грипп

В Омской области борются с распространением птичьего гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом в Омской области неожиданно зафиксировали несколько очагов заражения птиц вирусом птичьего гриппа. Во многих районах омской области в селах, где нашли больных птиц, ввели карантин. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Об этом рассказал руководитель Россельхознадзора Омской области Подкорытов Олег на пресс-конференции.

- Ситуация остается сложной, но нарушений становится меньше. Мы в районах области уже не видим такого количества выгульного содержания. Сейчас всё зависит от сознательности владельцев личных подсобных хозяйств. Кроме того, прокуратурой согласованы проверки птицеводческих предприятий. В настоящее время проводится проверка четырех птицефабрик, - отметил Подкорытов.

Также руководитель Россельхознадзора рассказал, что карантинные ограничения уже сняты в 18 населенных пунктах из 27, где их вводили.