Бизнес-инкубатор ждет резидентов

Основными направлениями деятельности в этом учебном году являются подготовка участников к конкурсу УМНИК; сопровождение УМНИКов, уже получивших гранты; проведение обучающих мероприятий и тренингов; консалтинговое сопровождение агростартапов; проектная деятельность школьников по федеральному проекту «Базовые школы Российской академии наук» и многие другие активности обучающихся.

В рамках подготовки к студенческим научным конкурсам на базе кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии Института ветеринарной медицины и биотехнологии состоялась встреча с руководителями инновационных проектов обучающихся. С докладом-презентацией выступили директор бизнес-инкубатора Виталий Юрьевич Епанчинцев и старший преподаватель, кандидат биологических наук Екатерина Александровна Зубарева.

Преподаватели интересовались и получили ответы на вопросы о направлениях научной и инновационной деятельности для студентов Омского ГАУ; о грантовой поддержке по инновационной деятельности; о мероприятиях бизнес-инкубатора на 2020-2021 учебный год; о способах вовлечения ребят в проектную деятельность.

До проведения конкурса УМНИК-2020 в Омской области осталось два месяца, а бизнес-инкубатор ждет всех желающих для продвижения проектов на площадке Омского ГАУ.

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