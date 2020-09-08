В Омском ГАУ состоялась презентация книги «С нами Правда, Победа и Честь!»

С каждым годом по времени мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Выросло новое поколение людей. Для них война – это наши воспоминания о ней, а участников этих исторических событий становится все меньше и меньше.

Указом Президента Российской Федерации с целью сохранения исторической памяти, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год был объявлен годом Памяти и Славы.

Открыла презентацию книги проректор по социальной работе и молодежной политике Ж.К. Шмидт.

На презентации присутствовали почетные гости университета: Ю.А. Серков, генерал-майор, председатель комиссии по военно-патриотической работе областного совета ветеранов; С.Ю. Дмитриев, главный специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Ю.К. Черенков, заместитель начальника отдела социальной политики администрации Советского административного округа; О.В. Павленко, главный специалист отдела социальной политики администрации Советского административного округа.

В мероприятии приняли участие Н.К. Чернявская, советник при ректорате, председатель Совета ветеранов ОмГАУ; Н.Д. Скосырева, зав. кафедрой философии, истории, экономической теории и права Омского ГАУ; И.М. Демчукова, директор научной сельскохозяйственной библиотеки; С.А. Муканов, пресс-секретарь, руководитель волонтерского отряда «Память»; С.А. Киреева, активист волонтерского отряда «Память», В.У. Брюханова, ветеран Омского ГАУ, Екатерина Неруш, студентка факультета ветеринарной медицины прочитала стихи собственного сочинения «Вернусь к тебе я, мама, обещаю»‎ , опубликованные в книге.

Книга стала результатом творения всего коллектива Омского ГАУ, коллектива единомышленников, тех людей, кто с трепетом и болью относится к страшным событиям Великой Отечественной войны.

Все, кто принял непосредственное участие в создании и подготовке книги (руководитель проекта О.В. Шумакова, ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор, авторы-составители – Н.К. Чернявская, советник при ректорате, председатель Совета ветеранов ОмГАУ, кандидат исторических наук, доцент, Ю.М. Гичев, кандидат ветеринарных наук, доцент, председатель Совета ветеранов ИВМиБ, Н.Д. Скосырева, кандидат философских наук, доцент, завкафедрой философии, истории, экономической теории и права Омского ГАУ), хотели побольше собрать и сохранить воспоминаний о преподавателях, сотрудниках, студентах Омского сельскохозяйственного института имени С.М. Кирова и Омского ветеринарного института, принимавших участие в боевых действиях, видевших Великую Отечественную войну своими глазами, и людях, работающих в тылу!

Большую помощь в издании книги оказали руководители агропромышленного комплекса, научных предприятий нашего региона. Электронная версия книги будет опубликована на сайте университета. Книга получилась очень яркой, красивой и живой.

Книга состоит из трех разделов.

Первый называется «Победители». В нем рассказывается о 278 преподавателях, сотрудниках университета, участниках Великой Отечественной войны, о Героях Советского Союза, о тех, кто сражался за честь, свободу и независимость нашего Отечества.

Второй раздел «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты…» посвящен детям Великой Отечественной войны. Это своеобразный документ истории, который помогает соприкоснуться с детским миром военных лет – порой трогательным, наивным, но так рано повзрослевшим. Через воспоминания детей мы узнаем, как они жили, их детские ощущения, какие у них были интересы и желания. Казалось бы, тыловая повседневность… Дополняют соприкосновение с миром военного детства фотографии, письма с фронта, детские стихи, семейные реликвии, похоронки – всё, что сохранило время. 60 ветеранов Омского ГАУ говорят о своем военном детстве. Многие говорят об этом впервые.

Третий раздел назван «Война в истории моей семьи (размышления студентов Омского ГАУ о войне)». Здесь размещены заметки, стихи, рассказы студентов, их представления о войне. Более тысячи студентов откликнулись и приняли участие в работе, организованной кафедрой философии, истории, экономической теории и права Омского ГАУ под руководством заведующей кафедрой Н.Д. Скосыревой.

В заключение были произнесены слова благодарности всем участникам. Первые экземпляры книги были переданы в научную сельскохозяйственную библиотеку университета и в научно – учебную лабораторию культурных, научно-просветительских и социальных проектов кафедры философии, истории, экономической теории и права. Публикация этой книги стала признанием уважения героическому поколению Победителей.

Сегодня эстафету Победы принимают внуки и правнуки. Именно этому поколению предстоит сохранить не только память о Победе народа, но и заботу о могуществе и величии России, нести ответственность за страну и ее будущее. Об этом шел разговор в ходе презентации книги «С нами Правда, Победа и Честь!»

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