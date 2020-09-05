Омский ГАУ принял участие в выставке военной техники времен Великой Отечественной войны

Информационная точка этой площадки была размещена в холле II учебного корпуса нашего университета. Посетители выставки при помощи технологии дополненной реальности – Augmented Reality – могут рассмотреть трехмерные объекты военной техники времен Великой Отечественной войны в натуральную величину снаружи и внутри.

Скачав на смартфон или планшет специальное приложение, можно найти в виртуальном музее максимально точный и полный аналог «реальной» 3D-модели боевых гранат, пистолетов, пулеметных тачанок, самолетов и другой техники военного времени. Там же можно прочитать описание военного объекта, осмотреть его со всех сторон и даже сфотографироваться с ним.

Обучающиеся Омского ГАУ могут выложить фото в социальных сетях с хештегами #AR75 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой #год2020 #Омскаяобласть. Фото, размещенные в сети Интернет и маркированные общими хештегами дня #ДВПобеда #УрокиВтороймировой, автоматически будут собираться в пазл самой известной фотографии Дальневосточной Победы.

Приглашаем всех принять участие в AR- выставке военной техники с 3 по 13 сентября 2020 года.

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