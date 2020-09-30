«Так готовят еду для детей»: Омичи пожаловались на грязь и тараканов в столовой

Фото: «Инцидент Омск»

Омичи пожаловались на антисанитарию в студенческой столовой. На кухне, давно не видевшей ремонта, грязно и бегают тараканы – что явно не соответствует нормам СанПиН. Фото увиденного очевидцы выложили в социальные сети.

– Вот так выглядит кухня столовой в Омском педагогическом колледже на улице Блюхера, 28, где готовят еду для детей. Разве можно сказать, что здесь соблюдаются санитарные нормы?! – жалуется автор поста в паблике «Инцидент Омск».

Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»