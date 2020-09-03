Студенты Омского ГАУ обсудили уроки Второй мировой войны 1939-1945 гг.

Ведущая мероприятия, специалист отдела методического сопровождения воспитательной работы Ольга Анатольевна Ландик затронула вопросы о роли войн в истории народов, значении международного сотрудничества ради мирного сосуществования, послевоенном устройстве мира. Студенты организовали обсуждение итогов и уроков Второй мировой после просмотра небольшого фильма на эту тему. Подтверждение своей точки зрения они смогли найти в письмах с фронта, хранящихся в музейных фондах Омского ГАУ. Несмотря на то, что прошло больше 75-ти лет с той поры, как они были написаны, сегодня они звучат актуально как никогда.

Так, выпускник агрономического факультета 1941 года ОмСХИ им. С.М. Кирова в одном из своих последних писем писал родным:

«… Знаете ли, очень трудно описать все, что думаю понятным языком, ибо как бы я ни старался, тому, кто не видел войны, до конца никогда не понять всей её бесполезной жестокости и бессмысленности. Да, война - это поганая вещь и придумана погаными людьми…».

Все ребята сошлись во мнении, что главный урок, который должны извлечь все без исключения, кто живет на земле, – недопустимость третьей мировой войны. А для этого нужно уважать интересы каждой нации, всеми способами искать согласия ради спокойного существования на планете, исключить агрессию как способ разрешения конфликтов.

В заключение участники тематического часа осмотрели музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, в витринах которой хранятся предметы – подлинные свидетели героических поступков сотрудников, преподавателей и студентов нашего вуза, познакомились с некоторыми страницами истории военного прошлого Омского ГАУ.

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