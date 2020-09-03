Уборочная кампания в учебно-опытном хозяйстве

Ведущий агроном учебно-опытного хозяйства Юрий Петров отметил, что прогнозы по урожаю зерновых будут выполнены. Более 350 га предстоит убрать механизаторам. Но большие объемы не пугают, особенно когда за дело берутся такие профи, как механизаторы Сергей Гутников и Владимир Косицин, люди, которые не только знают свое дело, но и отдаются ему всей душой. В таком опыте можно быть уверенными.

На земельном участке в Любинском районе началась уборка сортовых участков мягкой пшеницы Столыпинская 2, Элемент 22 на площади 100 га, которые, несмотря на засушливое лето, дают неплохой урожай, даже выше, чем в среднем по Омской области. Зерно вывозят водители автопаркового хозяйства Александр Ступаков и Геннадий Торопов, а на складе для хранения семенное зерно буртует Павел Критенко.

По словам проректора по производственной деятельности Владимира Николаевича Кумпана, на следующей неделе на поля выйдет новый зерноуборочный комбайн «VECTOR 410» компании «Ростсельмаш», приобретенный в рамках целевых субсидий, выделенных Минсельхозом России. Мы готовы использовать каждую погожую минуту для уборки урожая.

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