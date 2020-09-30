Стало известно, когда в Омске выпадет первый снег

Первое дыхание зимы омичи смогут ощутить уже на следующей неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе омичей уже ожидают заморозки и туман. Температура будет опускаться ниже нуля по ночам, но осадком пока не ожидается. Выходные порадуют относительным теплом. А вот на следующей неделе начнутся осадки.

Синоптики обещают, что температура значительно снизится. К середине следующей недели похолодает до +3 и начнутся дожди со снегом. А первые по-настоящему зимние осадки ожидают в городе на следующие выходные. Сильный снегопад обещают в Омске в субботу 10 октября и продолжится в воскресенье.

Снегопады принесут и похолодания. Днем будет максимум -1, а ночью до -3 градусов. Пока синоптики ничего не говорят, но при такой погоде возможен гололед. Ранее Гидромецентр уже рассказал, какая погода ждет омичей этой зимой.