Студенты-волонтеры Омского ГАУ побывали на фестивале «Таврида – АРТ»

Со 2 по 5 сентября в крымском городе Судак (бухта Капсель) проходил главный творческий фестиваль нашей страны «Таврида – АРТ». Волонтеры Омского ГАУ решили не упускать возможность побывать на этом грандиозном мероприятии и посетили его так же, как и более 2 тысяч гостей из всех регионов Российской Федерации.

Фестиваль проводился на площадке арт-кластера «Таврида» в одном из самых живописных мест в Крыму, в 15 минутах езды от города Судак. Добраться до места проведения было относительно несложно: в аэропорту Симферополя и на автовокзале Судака организаторы разместили очень удобные информационные стойки фестиваля. Из этих же городов курсировали регулярные шаттлы до Тавриды. Территория фестиваля была снабжена всей необходимой инфраструктурой: столовыми, пляжами, комнатами отдыха, галереями, тематическими архитектурными объектами и многим-многим другим.

Всего на фестивале, помимо его участников, присутствовало 3 тыс. зрителей, среди которых были представители молодежи Крыма и Севастополя. В арт-кластере прошло более 250 мероприятий, для которых были оборудованы 10 сцен и множество мелких площадок. В Сети велись трансляции ключевых мероприятий, которые набрали более 11 млн. просмотров.

В рамках фестиваля также состоялся грантовый конкурс молодежных инициатив. Средства на их реализацию (порядка 15 млн. рублей) разделили между собой 30 участников из 19 регионов страны.

В организации всего этого помогали ребята Омского ГАУ, они поделились своими впечатлениями от участия в организации фестиваля.

Наталья Цимбал: «Для меня Форум – большая школа. Я многому научилась, познакомилась с тем, как работают мои коллеги волонтеры, рассказала о своей работе и поняла, что мы все вместе можем сделать очень и очень много».

Николай Сергеев: «У меня была функция «забота об участниках», мы помогали участникам с аккредитацией и раздавали бейджи. Хочу сказать, что это мероприятие поразило меня своим масштабом, арт-объектами и, конечно же, незабываемой атмосферой. Новые эмоции, новые знакомства с людьми, с которыми я общался, и мы обменивались опытом, спасибо Таврида!!!».

Ольга Сазоновец: «Таврида Арт – это душевный фестиваль и стильное пространство. Здорово, что было много организаторов и различных специалистов. Я приобрела очень ценный опыт и незабываемые воспоминания. В мои функции на фестивале входила работа со зрителями и участниками. Для меня подобный опыт был в новинку, и я очень благодарна Омскому ГАУ за то, что он дает мне шанс реализовать свой потенциал. Было очень комфортно и интересно работать в команде. Я впечатлена!»

Вера Рубцова: «Мы увезли с собой с фестиваля «Таврида – АРТ» огромный багаж впечатлений и идей. Это отличное место для объединения людей вокруг общей задачи или замысла, отличное место для реализации себя в своей творческой области и, конечно же, отличное место для отдыха в хорошей компании друзей-единомышленников на берегу теплого Черного моря».

Студенты-волонтеры Омского ГАУ выражают благодарность администрации вуза за возможность посетить данное мероприятие.