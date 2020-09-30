Статистика по заболеваемости коронавирусом в Омской области побила антирекорд за месяц

За сутки в регионе официально зарегистрировано 90 новых случаев ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

После небольшого затишья в Омской области, судя по всему, началась вторая волна ковида. Каждый день добавляется все больше новых зараженных. А за минувшие сутки и вовсе оказался побит антирекорд месяца. Тесты на коронавирус оказались положительными еще у 90 местных жителей. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе – 11 028. Число выздоровевших омичей за сутки увеличилось на 60 человек, за весь период – 9 227.

Печальная статистика, к несчастью, пополнилась 4 летальными исходами. За весь период в области скончался 301 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Распространение заболеваемости по районам Омской области за сутки выглядит следующим образом: Омск – 73 новых случая заболевания, Омский район – 4, Тарский, Калачинский, Большереченский районы – по 2, по одному новому пациенту в Азовском, Нововаршавском, Черлакском, Таврическом, Павлоградском, Полтавском, Шербакульском районах области.

Под домашним наблюдением медиков по-прежнему находятся 1 213 человек, сняты с медицинского наблюдения 56 810 человек, сообщает пресс-служба областного минздрава.

За сутки в омских лабораториях было проведено 2 986 исследований, всего за весь период – 507 054 теста.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в Омской области глава регионального минздрава Солдатова призвала пожилых омичей вернуться на самоизоляцию.

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