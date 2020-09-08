В Омском ГАУ подвели итоги адаптационной недели

На факультетах состоялись лекции «Учись – учиться» и «Введение в специальность», студентам продемонстрировали презентационные паспорта факультетов, познакомили с выдающимися выпускниками, рассказали об особенностях учебы в вузе и возможностях, которые перед ними открываются.

1 сентября во всех группах первокурсников прошли тренинговые занятия на знакомство и сплочение группы. Они проходили по принципу «Равный-равному», их провели студенты старшего курса, входящие в адаптационный комитет совета обучающихся Омского ГАУ. Все тренеры прошли курс подготовки и имеют опыт проведения занятий со студентами.

Большая ответственность за успешную адаптацию легла на плечи кураторов групп первокурсников, они не только сопровождали свои группы на протяжении всех учебных пар адаптационной недели, но и посетили ребят, проживающих в общежитиях студгородков в рамках Дня куратора.

Во всех группах студентов прошли кураторские часы: «Знакомство с группой», «Предупреждение распространения коронавируса», «Знакомство с нормативно-правовой базой университета», «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде».

3 сентября учебные занятия в группах начались с минуты молчания, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Инновация 2020 года – кураторы знакомили первокурсников с первых дней учебы с проектной деятельностью.

Пожалуй, самой запоминающейся для первокурсников стала работа лабораторий, на которых ребята узнали о творческой, научной, спортивной и общественной деятельности студентов.

На медиалаборатории первокурсники познакомились с информационным полем университета, узнали, какими электронными и печатными ресурсами обладает вуз, узнали о символике (значение логотипа, символ – крокодил Гоша). Перед первокурсниками выступили СМСки (Дарья Чебоха, ФАПЭПиВ; Данила Литвяк, ФАПЭПиВ; Александра Смаковская, ФВМ; Елизавета Тарасова, ФВМ; Юлия Яцко, ЗУФ). Фоторепортаж вела Светлана Кондрак, ФВМ. Ребята рассказали о том, как они попали в студенческую медиаслужбу и в каких проектах участвуют. В завершение первокурсники посмотрели репортажи мероприятий университета. Помимо этого, ребята успели еще посетить другие лаборатории, и совсем скоро выйдет репортаж об этом. Первокурсники были восхищены объёмом работы, которую СМС выполняет. Но что самое главное – многие из первокурсников увидели возможность развить свое хобби и вывести его на профессиональный уровень в рядах студенческой медиаслужбы. Вступить в ряды студенческой медиаслужбы захотели 54 первокурсника, больше всего представителей ФВМ – 16 чел., по 10 человек – от ФАПЭПиВ и ЗУФ, 9 человек – ЭФ. На этой неделе запланировано собрание с новоиспеченными СМСками.

На базе медиалаборатории была организована площадка Лингвистического центра. После приветственного слова начальника центра Ольги Владимировны Демидовой старший преподаватель кафедры иностранных языков Якопо Винья-Тальянти подробно рассказал новому поколению обучающихся вуза об уникальных возможностях изучить иностранные языки. Особое внимание уделено отличиям курсов ЛЦ от общеобразовательных программ по иностранному языку, в частности, студенты узнали о том, что такое коммуникативный, интерактивный подходы. Любимым моментом стало поздравление студентов с началом учебного года и с поступлением в Омский ГАУ, которое прозвучало на итальянском языке, вызывая интерес к непривычному, мелодичному родному языку нашего преподавателя. Своими впечатлениями о прошедших курсах в ЛЦ поделилась активистка Клуба интернациональной дружбы, студентка 205 группы АТФ София Киреева, которая в прошлом учебном году успешно освоила программу ЛЦ «Разговорный английский язык».

Первокурсники также узнали о важности владения иностранным, в частности, английским языком на рынке труда и для участия в многочисленных программах международной мобильности, на которые наши студенты могут подать заявку в рамках как учебной, так и внеучебной деятельности. Интересная и уникальная возможность в этом году – реализация курсов подготовки к сдаче международных экзаменов по английскому языку в рамках сотрудничества с лицензированным центром Кембриджского университета. Многие первокурсники уже проявили желание посетить курсы в ЛЦ, а уже набираются слушатели на программы «Разговорный английский язык», «Разговорный немецкий язык», «Разговорный итальянский язык», а также на курсы подготовки к сдаче Кембриджского экзамена уровней А2 и В1.

К ознакомлению первокурсников с научной и инновационной деятельностью университета, кроме директора бизнес-инкубатора Виталия Юрьевича Епанчинцева, были привлечены резиденты бизнес-инкубатора, отличники учёбы, магистранты 2 курса экономического факультета Николай Сысоев и Наталья Грачёва. На этой площадке первокурсники узнали: о направлениях научной и инновационной деятельности для студентов Омского ГАУ; о грантовой поддержке по инновационной деятельности студентов; о мероприятиях бизнес-инкубатора на 2020-2021 учебный год; о контактах и местонахождении бизнес-инкубатора; об организационном собрании в бизнес-инкубаторе в сентябре 2020 года. По результатам адаптационного практикума в бизнес-инкубатор предварительно записался 21 студент.

В рамках IT-лаборатории сотрудники управления информационных технологий рассказали об общих правилах безопасности в интернете, безопасности операций с банковскими картами. Ознакомили студентов с системой электронной почты на домене omgau.org; с сайтом ИОС, рассказали о процедуре регистрации и получения пароля, восстановления доступа.

Помимо этого, познакомили с проектами, реализуемыми в рамках IT-лаборатории на базе управления информационных технологий, с ситуационным центром Омского ГАУ, центром коллективного пользования Омского ГАУ. Рассказали о планируемом проекте «Цифровые волонтеры» в рамках взаимодействия с НТИ 20.35. На данный момент 10 первокурсников проявили интерес к лаборатории и оставили контакты для дальнейшего взаимодействия.

Студенческий дворец культуры ярко, с музыкой и танцами встречал каждый факультет, заряжал своей энергией и позитивом, как и полагается творческому объединению. За 15 минут организаторы постарались как можно больше рассказать про коллективы СДК, показать видеофильм о прошлогодней Студенческой весне Минсельхоза России в Уфе, где коллективы СДК стали призерами и победителями. Для первокурсников проводили мастер-класс по современной хореографии от коллектива уличных танцев «Team spirit». В конце каждой встречи первокурсники активно записывались в понравившийся коллектив через онлайн гугл-форму, которую можно найти в группе СДК Вконтакте.

Представители Волонтёрского центра Омского ГАУ «Глобус» и Клуба Интернациональной дружбы с радостью встречали каждую группу, показывая все возможности волонтерской деятельности. Ребята рассказали обо всех направлениях центра, показали ролик, а также ответили на вопросы вновь прибывших студентов. Большое количество первокурсников подали заявки на вступление в центр, и уже сформирован список членов волонтерского центра Омского ГАУ «Глобус» – 2020. Площадку представляли: Ольга Владимировна Демидова, координатор волонтёрского центра и КИДа, начальник лингвистического центра; Самат Муканов, студент Омского ГАУ, пресс-секретарь волонтёрского центра; София Киреева, студентка Омского ГАУ, активистка волонтёрского центра, руководитель событийного волонтерства.

Одной из самых ярких лабораторий стала площадка Совета обучающихся, главного органа студенческого самоуправления. В этом году для первокурсников было организовано две точки лабораторий: одна – в студенческом дворце культуры для ребят студенческого городка №1, вторая – на территории ИВМиБ для обучающихся студгородка №2.

Ребята совета обучающихся во главе с председателем Анастасией Зелинской презентовали свое студенческое объединение, рассказали о своих достижениях и проводимых мероприятиях. После рассказа для ребят была проведена небольшая викторина и задано несколько вопросов, ответив на которые, самые активные первокурсники получили памятные призы с ярким символом – крокодилом Гошей. В завершение работы площадки студсоветовцы вместе с первокурсниками исполнили песню под гитару. Подпевали все!

Ребята поделились своими впечатлениями. «Спасибо за чудесную атмосферу в течение сегодняшнего дня на невероятно полезном мероприятии!» – Валерия Киселёва.

«Сегодня мы посетили лаборатории Омского ГАУ. Это было очень познавательно и весело! Все станции были интересными. Остались очень приятные впечатления от совета обучающихся, видно, что ребята заинтересованы в нас, как в будущих активистах. Это очень приятно!» – Аля Лешонок.

Общественные объединения Омского ГАУ - большая дружная семья!

Студенческая жизнь должна быть насыщена не только знаниями, но активной внеучебной деятельностью.