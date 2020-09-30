Жительница Омска стала участницей шоу «Миллион на мечту» на ТВ-3

«У меня есть дар: я получаю послания от проводников и с их помощью исцеляю людей», - так рассказывает о себе 46-летняя Татьяна Дербенева - участница шоу «Миллион на мечту», которое выходит по пятницам в 18:00.

В прошлом она 12 лет проработала медсестрой в реанимации. А сейчас является сертифицированным парапсихологом. По словам самой героини, однажды к ней явились «сущности» и передали 18 символов, которые навсегда изменили её жизнь: Татьяна стала принимать информацию из другого мира и даже получила новое духовное имя - Алеея. Как утверждает Татьяна, с помощью этих посланий она уже спасла несколько человеческих жизней: «Я помогла мужчине и маленькой девочке вылечиться от рака».

На шоу Татьяну привела мечта - ей нужен 1 миллион рублей, чтобы открыть свой собственный центр нетрадиционной медицины, чтобы поделиться с людьми своей методикой.

«Я хочу, чтобы каждый человек прожил улучшенную версию себя - именно для этого мне нужен миллион», - заявляет Татьяна.

По условиям программы «Миллион на мечту, жюри, в которое вошли продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников, должно выбрать того, кто больше других претендентов достоин получить 1 миллион рублей на исполнение своей мечты. Как они отреагируют на историю омички? Узнаем на ТВ-3 в эту пятницу, 2 октября, в 18:00.

Фото: ТВ-3, 16+

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