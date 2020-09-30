«Не возражаю против дистанта»: В школах собирают согласия омичей на удаленное обучение

В некоторых школах отдельные классы уже закрыли на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях родители омских школьников поделились тревожными новостями. Омичи утверждают, что с них собирают согласие на дистанционное обучение ребенка. "Не возражаю против перехода на дистанционное обучение на период карантина в нашем классе" - гласит заявление, которое предлагаю родителям.

- Во всех школах родителей заставляют подписать эту бумагу задним числом,на имя директора школы,якобы прокуратура Омска будет проверять. Опять готовятся к закрытию? - опасается автор поста.

В комментариях нашлись омичи, которые уже подписали подобные заявления.

- Мы ещё первого сентября подписали такие бумажки. Сами видите,некоторые классы закрывают, - рассказал один из комментаторов.

В пресс-службе администрации Омска рассказали, с чем связаны так насторожившие омичей меры.

- В соответствии с приказом Минобрнауки России руководитель в случае закрытия класса на карантин, учреждения издает распорядительный документ о закрытии класса и организации образовательного процесса в данном классе. Директор школы принимает решение об организации образовательного процесса в очной форме обучения при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований или реализации образовательных программ

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. В данном случае добровольное согласие родителей (законных представителей) не требуется, - объяснили в мэрии.