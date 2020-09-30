«Не относится к страховому случаю»: В минздраве пояснили, почему в Омске не тестируют на ковид медиков скорой

Средства на тестирование сотрудников скорой теперь должен выделять из непосредственный работодатель. Где брать на это деньги, не уточняется. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» дождалась от областного минздрава ответа на запрос, сделанный редакцией еще летом. В частности мы спрашивали о ситуации с утерянными тестами на коронавирус, взятыми у сотрудников скорой помощи. Напомним, тогда пропали результаты анализа, в том числе у старшего фельдшера на одной из омских подстанций. А спустя несколько дней у женщины подтвердился ковид. Все это время женщина могла распространять инфекцию, работая на вызовах и не зная, что уже больна.

Кроме того, выяснилось, что в самый разгар пандемии – в июле – сотрудников скорой помощи региона и вовсе перестали проверять на коронавирус. Как выяснилось, на это больше нет средств.

– Министерству здравоохранения Омской области известно лишь о единичном случае утери теста на коронавирус у сотрудника скорой медицинской помощи. Потеря теста произошла из-за технической ошибки или человеческого фактора, – пояснили сайту «Комсомольская правда в Омске» в региональном минздраве. – В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача ФР № 15 от 22 мая 2020 года, медицинские работники, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности, относятся ко 2 приоритетной группе тестируемых на новую коронавирусную инфекцию подлежат тестированию 1 раз в неделю до появления иммуноглобулинов G. [...] обследование на COVID-19 контактных лиц с больными, не имеющими симптомов заболевания [...], не относится к страховому случаю и не может финансироваться из средств ОМС. Таким образом, работникам организаций, в том числе медицинских, имеющим риски инфицирования COVID-19, но не имеющим симптомов инфекционного заболевания, обследование проводится за счет средств работодателя.

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