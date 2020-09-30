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«Не относится к страховому случаю»: В минздраве пояснили, почему в Омске не тестируют на ковид медиков скорой

В ведомстве сообщили, что средства на это больше не предусмотрены в фонде обязательного медицинского страхования
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Средства на тестирование сотрудников скорой теперь должен выделять из непосредственный работодатель. Где брать на это деньги, не уточняется.

Средства на тестирование сотрудников скорой теперь должен выделять из непосредственный работодатель. Где брать на это деньги, не уточняется.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» дождалась от областного минздрава ответа на запрос, сделанный редакцией еще летом. В частности мы спрашивали о ситуации с утерянными тестами на коронавирус, взятыми у сотрудников скорой помощи. Напомним, тогда пропали результаты анализа, в том числе у старшего фельдшера на одной из омских подстанций. А спустя несколько дней у женщины подтвердился ковид. Все это время женщина могла распространять инфекцию, работая на вызовах и не зная, что уже больна.

Кроме того, выяснилось, что в самый разгар пандемии – в июле – сотрудников скорой помощи региона и вовсе перестали проверять на коронавирус. Как выяснилось, на это больше нет средств.

– Министерству здравоохранения Омской области известно лишь о единичном случае утери теста на коронавирус у сотрудника скорой медицинской помощи. Потеря теста произошла из-за технической ошибки или человеческого фактора, – пояснили сайту «Комсомольская правда в Омске» в региональном минздраве. – В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача ФР № 15 от 22 мая 2020 года, медицинские работники, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности, относятся ко 2 приоритетной группе тестируемых на новую коронавирусную инфекцию подлежат тестированию 1 раз в неделю до появления иммуноглобулинов G. [...] обследование на COVID-19 контактных лиц с больными, не имеющими симптомов заболевания [...], не относится к страховому случаю и не может финансироваться из средств ОМС. Таким образом, работникам организаций, в том числе медицинских, имеющим риски инфицирования COVID-19, но не имеющим симптомов инфекционного заболевания, обследование проводится за счет средств работодателя.

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