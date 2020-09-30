«Два дня с температурой 39 стою на КТ»: Омичка с подозрением на коронавирус пожаловалась на очереди на снимок

Омичи жалуются на очереди в поликлиниках. Фото: vk.com

Очередная жалоба на очереди к аппарату МСКТ поступила от омичей. Со сложной ситуацией столкнулась сибирячка в поликлинике на проспекте Комарова, 20. Несколько дней она не могла сделать снимок легких. О своей проблеме омичка рассказала в соцсетях.

- Второй день с температурой стою в очереди на МСКТ на Комарова, 20. Вчера не смогла пройти, поднялась температура 39 градусов. Уехала домой. Было человек 50, и скорые одна за одной. Сегодня приехала к 5.30 утра. Я уже шестая в очереди, скорая стоит с 3 утра, - пожаловалась пациентка.

Ситуацию уже прокомментировали в омском минздраве. Там проблемы не видят и уверяют: хронических очередей

- На сегодняшний день проблем с КТ для диагностики коронавируса в Омске нет. Аппарат в поликлинике № 2 Городской больницы № 1 им. А.Н. Кабанова работает в дневную смену с 8:00 и приходить туда к 5:30, 6:00 и в другое время до открытия — не нужно, - ответили сайту "Комсомольская правда в Омске" в ведомстве. - Скорые на фото — это машины из сельских районов, которые приехали одновременно. Так бывает, поскольку расстояния и дорожные условия разные, и просчитать этот момент довольно сложно. Однако, это не хроническая ситуация. Всем пациентам исследование проведено. На 11:15 у поликлиники было 3 машины скорой помощи, на данный момент в ожидании нет ни одного автомобиля.