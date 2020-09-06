Зараженные яблоки вернули отправителю

В сентябре должностные лица Управления Россельхознадзора по Омской области на ФКП «Черлакский» задержали 2 партии свежих яблок, которые везли в Якутию транзитом через Омскую область. На коробках, в которые была упакована вся продукция, присутствовали следы перемаркировки, свойственные для европейской продукции, запрещенной к ввозу в РФ, поэтому автомобиль с этим грузом задержали.

В адрес отправителей и получателей данной продукции, а также в Национальную организацию по карантину и защите растений Кыргызстана Управлением были направлены запросы для подтверждения подлинности предоставленных документов. Кыргызстан подтвердил подлинность фитосанитарных сертификатов. Но при досмотре яблок обнаружили опасного карантинного вредителя – гусениц восточной плодожорки, что подтвердила экспертиза, проведенная ФГБУ Омский референтный центр. Поэтому Управлением принято решение о возврате зараженных партий яблок в Кыргызстан. К настоящему времени НОКЗР Киргизии проинформировала Управление о прибытии зараженных партий яблок.

К сведению:

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) – насекомое, являющееся опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Происхождение этого вида связано с Восточной Азией (Китай, Корея, Япония), откуда он распространился по другим странам и континентам. Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни, миндаля (вредные организмы). Поврежденность плодов персиков, нектаринов, слив, груш, айвы иногда достигает 90% – 100%, яблок – от 40% до 45%. Главная опасность состоит не только в том, что это насекомое способно совершать опустошительные набеги на сады, но и в том, что оно чрезвычайно плодовито и может распространяться очень быстро.