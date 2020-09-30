Омские депутаты проголосовали за увеличение бюджета на 560 млн

Депутаты одобрили поправки в бюджет города. Фото: Анна МИКУЛА

Первым вопросом на пленарном заседании Омского горсовета рассмотрели очередные, уже шестые по счету поправки в бюджет, внесенные мэром Оксаной Фадиной. Городская казна увеличится на 560 млн рублей – по большей части за счет трансферов из федерального и областного бюджетов.

Выступавшая перед депутатами и.о. директора департамента финансов омской мэрии Ольга Илютикова подчеркнула, что эти дополнительные средства направят на социальные нужды: строительство детских садов и покупку оборудования для школ, ремонт дорог, выплаты бюджетникам, горячее питание для школьников и прочее.

Депутаты Иван Федин и Дмитрий Петренко уточнили, есть ли у муниципальных предприятий большая кредиторская задолженность.

Ольга Илютикова пояснила, что летом она действительно была. В частности большой долг почти в 80 млн рублей появился из-за покупки социального жилья. После получения межбюджетного трансферта, его погасили.

– Несмотря на пандемию, у нас достаточно позитивный сценарий по доходам бюджета, – считает депутат Дмитрий Лицкевич. – На что мы можем рассчитывать?

Главный финансист города ответила, что в ближайшие три-четыре месяца будут готовиться документы на участие в нацпроектах. Например, впервые будут закладываться средства строительство линий наружного освещения.

Иван Ивченко спросил, предусмотрены ли деньги на поддержку муниципальных парков.

– Рассматривается получение кредитов, которые будут компенсированы после получения федерального финансирования, – пояснила Илютикова.

Владимир Казанин заострил внимание на уборке мусора.

– Мы увеличиваем расходы на УДХиБ, которое выполняет функции регоператора. До 60 млн расходы. Зачем мусорная реформа, если тариф вырос на 30%, свалок все больше, а мы еще и платим за вывоз мусора? – недоумевал депутат.

Этот вопрос решили рассмотреть на профильном комитете.

Ранее поправки в проект бюджета Омска рассмотрели на комитете по финансово-бюджетным вопросам. Его председатель Юрий Федотов рекомендовал принять их в первом, втором чтениях и в целом. Что и было сделано.