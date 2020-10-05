Специалистами Россельхознадзора по Омской области уничтожена продукция животного происхождения без документов

Транспортное средство следовало из Республики Казахстан в г. Омск Российской Федерации.

Перевозчиком, гражданином Российской Федерации, на груз не был предоставлен ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, а также отсутствуют иные товарно-сопроводительные документы.

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится продукция, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и должны быть оформлены должным образом.

Груз был задержан. Управлением Россельхознадзора по Омской области ввиду невозможности идентификации продукции и установления ее происхождения и соответственно безопасности вся партия кумыса в количестве 75 кг была признана некачественной, опасной и уничтожена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».