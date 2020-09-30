«Ростелеком» подключил к беспроводному интернету 209 сел Омской области

«Ростелеком» в Омске за восемь месяцев 2020 года подключил 209 точек коллективного доступа в интернет в малых населенных пунктах Прииртышья и построил более трех тысяч километров оптического кабеля в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В Омской области в программу вошли 260 малых сел, с численностью населения от 250 до 500 человек. В 2020 году компания построила более 400 километров оптики по программе УЦН до 23 малых населенных пунктов Исилькульского, Большеуковского, Муромцевского и Тюкалинского районов Омской области. «Мы обеспечили интернетом более 80 тысяч жителей сел Омской области в рамках проекта. Теперь сельчане могут пользоваться интернет-сервисами наравне с горожанами: заказывать справки, записываться к врачу на портале госуслуг, общаться с друзьями в социальных сетях. За полтора года предстоит подключить еще 51 населенный пункт к коллективному интернету», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин. «Ростелеком» запустит до конца года еще 31 точку доступа в Большереченском, Большеуковском, Муромцевском, Саргатском, Седельниковском и Тюкалинском районах Прииртышья. Общая протяженность оптической трассы до базовых станций составит около 1 200 километров. Оператор связи в 2021 году по графику выйдет на финишную прямую и завершит проект строительством 20 точек доступа. Подключение производится таким образом, чтобы в радиус действия сети попадали социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы. К интернету жители могут подключиться с любого устройства, которое поддерживает функцию Wi-Fi.