«Пес голодает и сидит без выгула»: Омичи пытаются спасти живой «подарок», не нужный хозяину

Фото: «Теремок – помощь бездомным животным»

В очередной раз люди подарили друзьям модную «игрушку» – прекрасного породистого щенка. Никому из дарителей, видимо, даже не пришло в голову, что собака просто не входит в планы человека, внезапно ставшего ее владельцем.

Сейчас в Омске пристраивают очередной такой «подарок». И просят учесть: далматинец – достаточно крупная и очень энергичная собака. Ее содержание требует серьезных затрат: как финансовых, так и физических. Питомца необходимо кормить качественным кормом, заниматься и подолгу с ним гулять.

– Девочка далматинец 10 месяцев (возможно, меньше) в хорошие, ответственные руки Бесплатно, главное попасть в свою семью, – рассказывают волонтеры, которые пытаются спасти собаку. – Она недоедает, выводят на прогулку часто соседи. Хозяин просто не может ей заниматься. Прививки: сделана только первая вакцина – и все.

Узнать подробнее, как помочь, можно по т. 8-904-323-32-06 (Ольга).