В омском МВД назначили ответственного за борьбу с коррупцией

Полковник полиции Леонид Нестеров. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня стало известно о крупном назначении в управлении МВД России по Омской области. На заседании коллегии начальник омского УМВД полковник полиции Вячеслав Крючков объявил о назначении на должность главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковника полиции Леонида Николаевича Нестерова.

Как сообщают в пресс-службе полиции, 41-летний Нестеров учился в Екатеринбургском юридическом институте МВД России. Последние 5 месяцев служил заместителем начальника управления - начальником отдела УЭБ и ПК УМВД России по Омской области.