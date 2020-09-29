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Общество

В омском МВД назначили ответственного за борьбу с коррупцией

О его назначении стало известно сегодня
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Полковник полиции Леонид Нестеров.

Полковник полиции Леонид Нестеров.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня стало известно о крупном назначении в управлении МВД России по Омской области. На заседании коллегии начальник омского УМВД полковник полиции Вячеслав Крючков объявил о назначении на должность главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковника полиции Леонида Николаевича Нестерова.

Как сообщают в пресс-службе полиции, 41-летний Нестеров учился в Екатеринбургском юридическом институте МВД России. Последние 5 месяцев служил заместителем начальника управления - начальником отдела УЭБ и ПК УМВД России по Омской области.