В Омском зоопарке черные лебеди несли яйцо не в сезон

Семья черных лебедей решила попытать счастье второй раз за год. Фото:vk.com/zoopark_omck

В Омском зоопарке сообщили о неожиданной активности птиц. Они должны были, как и все остальные обитатели, готовиться к зиме, но удивили работников желанием размножаться раньше срока. Пара черных лебедей, содержащихся в зоопарке, снесла яйцо, хотя обычно период кладки у них приходится на зимние месяцы.

- На дворе почти октябрь, в феврале у них уже была кладка, но внезапно они решили еще раз испытать судьбу, и вчера самка снесла яйцо. Вместо рекомендованных зимних месяцев решили отличиться в сентябре. И теперь потенциальный папаша охраняет пока единственное яйцо, самка делает вид, что ей и дела нет никакого до всего этого, а мы «расчехляем» инкубатор, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Место для гнезда они выбрали неудачное. Фото: vk.com/zoopark_omck

Работники опасаются, что птицы не успеют высидеть кладку самостоятельно, ведь скоро придут холода, а черные лебеди не зимуют на улице. И, как отмечают специалисты, птицы решили с гнездом "не заморачиваться", отложили его под деревом прямо на земле. Хотя в нормальных условиях делают гнездо и размещают его на мелководье.