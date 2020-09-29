В Омске разыскивают двух подростков

Друзья ушли из дома днем и не вернулись. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня стало известно о том, что полиция разыскивает двух подростков, которые ушли из дома накануне днем и до сих пор не вернулись.

Как сообщают в пресс-службе полиции, два подростка 17-летний Кирилл Здоровцов и 15-летний Данила Абатин ушли из дома 28 сентября днем в одно и тоже время. Уточняют, что они были знакомы, поэтому могут находиться вместе.

Приметы разыскиваемых:

Здороввцов Кирилл: рост 180 см, телосложение среднее. На момент ухода был одет в кофту розового цвета с горизонтальной надписью на иностранном языке, черные кроссовки с белыми подошвами. Особая примета: носит очки.

Абатин Данил: рост около 170 см, телосложение худощавое. Был одет в куртку белого цвета с чёрными и красными полосками, красные спортивные брюки.

Всех, кто видел подростков или знает что-то о их местнахождении просят сообщить по телефонам: 02, 55-04-04, 89045867769.