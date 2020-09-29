На новые светильники на набережной в Омске потратят 2 миллиона

Новое освещение должно помочь экономить электроэнергию. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На Ирытышской набережной в Омске решили полностью заменить освящение в пешеходной зоне. Вместо старых натриевых светильников, планируют установить светодиодные. В зоне автомобильного движения это сделали еще в прошлом году.

- Сегодня для создания единой светоцветовой среды всей Иртышской набережной выполняется модернизация освещения пешеходной зоны - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Омска Владимир Шнипко.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, производитель заявляет, что срок работы новых светильников может превышать 10 лет. Каждый год светодиодное освещение набережной позволит экономить городу до 500 тысяч рублей. За 10 лет работы сэкономленные средства в 2,5 раза покроют стоимость из установки. На это в администрации выделили 2 миллиона рублей.