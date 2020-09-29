600 тысяч омичей поставили прививки от гриппа

Многие омичи впервые поставили прививки от гриппа благодаря мобильным пунктам. Фото: Омская губерния

Вакцинация от гриппа началась с 1 сентября. За это время привились почти 600 тысяч омичей, из них 475 тысяч взрослых и 132 тысячи детей.

В пресс-службе министерства здравоохранения отмечают, что хорошо себя зарекомендовали мобильные прививочные пункты, который работали на территории города весь месяц.

- В мобильных комплексах, работа которых заканчивается завтра, вакцину поставили 7 700 человек, причем практически 100% из этого числа никогда не прививались ранее, - отметили медики.

Как и сообщалось ранее, мобильные прививочные пункты будут работать в Омске до 30 сентября. Возобновят они свою работу после поступления в регион второй партии вакцины. Пока омичи могут поставить прививку от гриппа в больнице. Там вакцина есть.