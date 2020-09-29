В Омской области в сельских школах открылись мультимедийные классы «Точка роста»

На создание новых 42 центров было выделено 189 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сразу несколько современных центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в омских школах на селе. В прошлом году по нацпроекту «Образование» заработало 58 мультимедийных классов. В этом году к ним добавили еще 42. Сразу 100 омских школ, таким образом, дадут возможность детям учиться на самом современном оборудовании.

На создание 42 центров выделено 189 млн рублей, в том числе федеральные средства на закупку оборудования – 46 млн рублей. Средние затраты на ремонт школьных кабинетов под размещение одного центра составляют примерно от 1 до 2 млн рублей.

В классах есть: робототехнические наборы, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, ноутбуки и 3D-принтеры. В помещениях, по решению губернатора Александра Буркова, проведен качественный ремонт.

Школьники на селе получили возможность изучать на качественно новом уровне такие дисциплины, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». После уроков ребята спешат на занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы.

Центры "Точки Роста" становятся настоящими точками притяжения для всего населения сел. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Появление современных учебных пространств стало возможным благодаря инициированному Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту «Образование». Будущее принадлежит тем, кто умеет генерировать и воплощать новые идеи, в совершенстве владеет цифровыми технологиями. В центрах сельские школьники узнают, что такое прототипирование и компьютерное черчение, научитесь творить, мыслить и смело подходить к решению нестандартных задач. «Точка роста» станет отправным пунктом, в котором можно попробовать практически все, - сказал в видеообращении к школьникам губернатор Александр Бурков.

Заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова посетила «Точку роста» в Горячеключевской школе Омского района. Она внимательно осмотрела помещения класса и оборудование, появившееся здесь. Как отметила министр, центры становятся настоящими точками притяжения для всего населения сел.

- Условия, в которых будет проходить обучение и занятия во внеурочное время, в школе созданы замечательные. Это на сегодня самые красивые помещения в сельских школах и нам хочется, чтобы такие кабинеты были как можно в большем количестве образовательных организаций. И перспектива в нашем регионе хорошая. У нас чуть более 700 школ, и в 358 такие центры появятся согласно планам нацпроекта к 2024 году, - резюмировала министр образования Омской области Татьяна Дернова.