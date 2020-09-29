«Дети часто подают сигналы о помощи, но взрослые их не замечают»: Психолог прокомментировал ЧП с разбившейся 11-летней омичкой

На фото с папой и младшей сестренкой Катя (на фото крайняя слева) выглядит совершенно счастливой.

Трагический инцидент произошел днем 22 сентября. Во дворе дома на улице 2-й Войсковой нашли тело 11-летней девочки. Она разбилась, упав с крыши десятиэтажки. Что могло произойти в благополучным ребенком из любящей семьи, сейчас выясняют следователи.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к врачу-психологу, директору центра «Леге Артис» Марку Гринбергу. Мы попросили дать общие советы для родителей подростков, на что обращать внимание, чтобы не пропустить критическую ситуацию.

– Главное, что должно насторожить родителей подростка, – это внезапная смена поведения. Необязательно ребенок будет задумчиво смотреть грустные фильмы и читать грустные сайты. Насторожить должно именно непривычное поведение – то, что вас удивляет в нем. Скажем, спокойный ребенок внезапно стал необычно веселым, – объяснил Марк Гринберг. – Дети довольно часто подают косвенные сигналы, что они нуждаются в помощи. Ими может оказаться как бы случайно оставленный на видном месте телефон, открытый сайт или дневник. Просто взрослые не всегда замечают этого. Универсальный совет: общаться с ребенком. Можно что-то сделать вместе, просто побыть рядом. Можно расспросить, что ребенок читает, чем интересуется. Но делать это не формально, а обсудить подробности. При этом не стоит превращаться в гиперконтролирующего родителя, не лезть в душу и дать ребенку пространство, чтобы там вырасти.

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