Коронавирус унес жизни 5 омичей

Динамика распространения коронавируса в Омской области продолжает оставаться нестабильной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало последние данные по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

За последние сутки резко увеличилось число выздоровевших пациентов. Сегодня в ведомстве зафиксировали 104 случая, а вчера сообщали о 8. Общее число людей, справившихся с коронавирусом в Омской области равно 9 464.

Количество заболевших за сутки увеличилось на 85 человек, общее число заболевших теперь равно 10 938.

К сожалению, за сутки минздрав зафиксировал 5 летальных случаев на территории Омской области. С начала пандемии в Омской области скончалось уже 289 человек.