Омичи недовольны качеством плитки, которую кладут в сквере Молодоженов

Плитка, которую кладут в сквере Молодоженов, буквально рассыпается в руках. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось видео, где омичи наглядно показали, чем их не устраивает качество тротуарной плитки, которую спешно кладут в сквере Молодоженов. Женщина голыми руками смогла отколоть от плитки несколько небольших кусочков, которые буквально рассыпались в труху.

-Вот такую качественную плитку нам кладут ускоренными темпами. Она трескается, крошится и сильно воняет. Сегодня утром целую дорожку положили, - рассказывают авторы видео.

В комментариях омичи поддерживают омичек. Местные жители тоже заметили неприятный запах, который исходил от плитки. Также горожане предполагают, что долго такой материал не прослужит.

- Дня три назад был в данном сквере, плитка и правда воняет ужасно, и она еще вся покрылась белыми пятнами. Весной дворники с ледорубами быстро прикончат данную плитку, - делятся прогнозами омичи в комментариях.

Нарекания к работе подрядчиков на этом объекте были и раньше. Сквер должны были сдать еще 1 сентября, но не успели.