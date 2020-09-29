227 омичей поймали в автобусах без масок

За нахождение в общественном транспорте без маски положен штраф. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последнее заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом не принесло омичам новых послаблений. Масочный режим на территории региона продлили до конца октября, а значит носить средства защиты придется в общественных местах, на остановках и в общественном транспорте.

За соблюдением омичами требований в транспорте следят межведомственные группы, которые отчитались о проведенных проверках в сентябре. По данным, которые приводит пресс-служба мэрии, в Омске с 5 августа по 27 сентября проверили 660 транспортных средств и выявили 227 нарушителей масочного режима среди граждан. За такое нарушение может грозить штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

По итогам последнего заседания оперштаба, в Омске пообещали усилить контроль за ношением масок в общественном транспорте.