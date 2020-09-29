Двое омичей насмерть забили прохожего после просмотра боев без правил

Дело скоро дойдет до суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Двое жителей районного поселения Тевриз вечером выпивали и смотрели онлайн-трансляцию чемпионата по боям без правил. Под впечатлением от увиденного, мужчины решили тоже поупражняться и вышли на улицу в поисках жертвы. Ей оказался случайный прохожий, которого друзья избили, и отправились на автомобиле кататься по поселку. Позже они заметили еще двоих припозднившихся мужчин. Одного из них друзья прогнали, а другого избили и посадили к себе в машину. Немного покатавшись по поселку, они вытащили своего заложника на улицу и продолжили избиение. Потом перевезли на новое место и высадили.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, мужчина от полученных травм скончался. Его заметили только утром и вызвали скорую, но помочь медики не успели. А друзья продолжили кутеж. Один из них вскоре отправился домой, а второй остался в машине, распивать алкоголь.

В отношении мужчин утвердили обвинительное заключение по двум уголовным статьям за побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По существу дело рассмотрят в Тевризском районном суде Омской области.