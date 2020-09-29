Александр Бурков анонсировал расширение мер поддержки инвесторов в Омской области

Александр Бурков уверен в необходимости поддержки инвесторов в регионе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Серьезную работу планирует проделать омское правительства в сфере поддержки бизнеса и инвесторов. Расширение льгот и дополнительное субсидирование анонсировал губернатор Александр Бурков. Он уже поручил профильным министерствам внедрить новые меры поддержки инвесторов.

Планируется субсидирование затрат инвесторов на создание инженерной инфраструктуры и соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Таким образом, инвестор получает гарантию неизменности налоговых и неналоговых условий, которые не могут ухудшаться в период реализации проекта.

В Омской области создана особая экономическая зона «Авангард». По словам экспертов, это в совокупности с новыми формами поддержки бизнеса с его капиталом поможет улучшить инвестиционный климат Омской области и привлечь в регион новые дополнительные крупные проекты. Ведь это - новые рабочие места и дополнительные налоговые платежи в бюджет. Все это должно позитивно сказаться на экономике Прииртышья в целом.

Любой инвестиционной проект в целом улучшает ситуацию в регионе: и рабочие места появляются, и в целом поднимается экономика региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области по поручению губернатора будет разработан индивидуальный план привлечения инвестиций до 2024 года. Об этом Александр Бурков сказал в ходе оглашения своего бюджетного послания. Он также поставил задачи по запуску новых инструментов поддержки инвесторов. Один из них – соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Важность такого предложения губернатора Омской области отметили эксперты.

- Это широко применяемая мера поддержки, – сказал вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Николай Остарков. – Она полезна, поскольку позволяет просчитать проект. В любой проект вы должны заложить налоговые риски в части их изменения, изменения ситуации в регионе и так далее. А когда вы рассчитываете проект, который фиксирует начальные условия, то вам легче просчитать инвестиционный проект. То есть это нужная мера, инвестор снимает с себя часть рисков. Я бы назвал это обязательной мерой при серьезных инвестиционных проектах».

По мнению эксперта, привлечение новых инвестиций будет иметь как экономический, так и социальный эффект для Омской области

- Новые меры поддержки инвесторов положительно влияют на инвестиционный климат региона, на интерес бизнеса к территории. Любой инвестиционной проект в целом улучшает ситуацию в регионе: и рабочие места появляются, и в целом поднимается экономика региона, - сказал Николай Остарков.