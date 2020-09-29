Касается только вас: Райффайзенбанк заботится о безопасности клиентов в отделениях

Новые меры безопасности направлены на заботу о маленьких посетителях и тех, кто пока не готов отказаться от работы с наличными или подписанием документов на бумаге. Они будут реализованы поэтапно во всей сети отделений.

Маленьким посетителям банк подготовит индивидуальные карандаши и раскраски, которые можно забрать с собой, а тем, кто не готов подписать документы безбумажно – предварительно продезинфицированные персональные ручки. Работа с наличными также станет ещё более безопасной: во всех зонах работы с наличными (от банкоматов до касс) установлены антисептики, а близко расположенные банкоматы будут оборудованы разделительными перегородками, помогающими оберегать личное пространство.

«Мы видим, что безопасность и личное пространство – один из самых важных запросов клиентов при посещении банка, и его значимость только выросла в этом году, поэтому существенно расширили набор документов, доступных для подписания с помощью смартфона — от расписки за получение карты до оформления кредита наличными и инвестиционного продукта, — рассказала Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка. — При визите в отделение во многих случаях клиенту достаточно прикасаться только к экрану своего мобильного устройства. Мы используем все возможности цифровых инструментов для того, чтобы клиентский опыт в розничной сети был простым и комфортным».

С конца марта во всех отделениях банка применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. Все поверхности в офисе дезинфицируются, на столах менеджеров установлены защитные экраны, разметка помогает следить за социальной дистанцией. С начала сентября отделения Райффайзенбанка расширили график работы: открыты дольше в будни и доступны для визита по субботам.