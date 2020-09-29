Ребенок в Омске потерялся во время прогулки

Мальчик оправился гулять, а обратную дорогу найти не смог. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Накануне в Омске потерялся 10-летний мальчик. Сначала его заметили неравнодушные омичи. Ребенок сидел на остановке совершенно потерянный и одетый не по погоде. Люди выяснили, что мальчик потерялся, и сообщили в полицию.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили необычную активность и решили проверить, что происходит. Чтобы согреть и успокоить ребенка, его посадили в патрульную машину. Как рассказывают в пресс-службе ведомства, в ходе беседы ребенок рассказал, что недавно переехал с родителями в новый район. Он отправился гулять, но не смог найти дорогу обратно. Позднее мальчик успокоился и смог назвать имя матери, а также вспомнил, что переехал на улицу Энтузиастов.

В 1,5 километрах от места обнаружения ребенка на улице Энтузиастов недалеко от одного из жилых домов бойцы Росгвардии заметили обеспокоенных родителей. Ребенка оперативно передали семье.