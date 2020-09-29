Улететь в Красноярск омичи смогут за 3 тысячи рублей

Суперджеты доставят омичей в Красноярск за 2 часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открывать международное сообщение из Омска пока не спешат. По-прежнему неизвестно, когда вернут чартеры в теплые страны. А вот по территории России омичам передвигаться станет немного проще. Новый рейс запускает компания "ИрАэро". Он будет соединять Омск и Красноярск. В компании рассказали, что минимальная стоимость билетов составит 2 980 рублей.

- Это субсидируемые рейсы, причём количество льготных мест на каждом рейсе не лимитировано. Льготой могут воспользоваться все без исключения, - прокомментировал открытие рейсов Александр Макин, начальник службы организации перевозок "ИрАэро".

Авиасообщение наладят с 1 октября. Перевозчик планирует летать каждую неделю по четвергам. Время в пути от Омска до Красноярска составит 2 часа.