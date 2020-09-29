Носить маски в Омске придется до конца октября

Маски обязательны в общественных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в омском правительстве прошло заседание оперштаба, посвященное борьбе с распространением коронавируса. И из его решений можно сделать вывод, что ситуация обостряется. Власти решили продлить режим повышенной готовности до конца октября.

Обсуждался и масочный режим. На фоне роста количества заразившихся коронавирусом и случаев ОРВИ в регионе и его продлили. Ходить в общественных местах в масках омичи будут обязаны до конца октября.

Кроме того, людям пенсионного возраста рекомендовано уйти на самоизоляцию. А работающим пожилым омичам - на удаленку.