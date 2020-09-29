С начала года бешеные животные нападали на людей больше ста 100 раз

28 сентября отмечался Всемирный день борьбы с бешенством. К этой дате областное Управление Роспотребнадзора опубликовало статистику по заболеваемости этой страшной инфекцией в регионе.

В ведомстве рассказали, что бешенством болеют все теплокровные животные, включая грызунов и птиц. А переносчиками заразы, как правило, становятся дикие плотоядные звери. В среднем инкубационный период длится от 10 дней до двух месяцев. Скорость распространения инфекции зависит от места укусов – чем ближе к голове, тем быстрее – и их количества.

Среди людей в Омской области бешенство не фиксировалось с 2005 года. Тем не менее, с жалобами пострадавшие от укусов животных обращаются часто. Благодаря вовремя принятым мерам, никто из пациентов не заболел.

– С начала 2020 года в регионе зарегистрировано 8 эпизоотических очагов бешенства в Любинском, Называевском, Саргатском, Седельниковском, Нижнеомском, Шербакульском и Русско-Полянском районах, – рассказали в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора. – Источником инфекции в пяти случаях явились дикие лисы. В Любинском районе бешенство установлено у домашней собаки, в Саргатском и Русско-Полянском районах – у коров.

При обследовании таких населенных пунктов выявлено 14 человек, имевших риск инфицирования вирусом бешенства. Всем контактным назначен курс прививок против бешенства. С укусами, полученными от животных, к медикам обратились 2956 человек. Из них 106 человек пострадали от диких животных.