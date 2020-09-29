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Губернатор Омской области подарил Лукашенко танк

Модель военной техники изготовили из древних костей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Модель танка изготовили из костей мамонта, жившего 45 миллионов лет назад.

Модель танка изготовили из костей мамонта, жившего 45 миллионов лет назад.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков пропустил заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом из-за рабочей поездки в Республику Беларусь. Там глава региона собирался встретиться с президентом Лукашенко, чтобы обсудить налаживание экономических связей.

Как сообщают белорусские СМИ, встреча уже состоялась. Во время нее Александр Бурков преподнес Лукашенко памятный подарок. Это была модель танка Т-80БВМ, который выпускают на заводе "Омсктрансмаш". Статуэтку изготовили из древних костей мамонта, найденных на территории Омской области в Усть-Ишимском районе. Их примерный возраст составляет 45 миллионов лет.