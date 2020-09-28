На узком участке дороги-дублера на Левобережье в Омске движение сделают односторонним

В мэрии уже продумали новую схему движения по дороге-дублеру для ул. 70 лет Октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство дороги-дублера на Левом берегу в Омске практически подходит к концу. Подрядчик заявил, что все работы завершены на 85%.

- На сегодняшний день степень готовности дороги-дублера в целом - 85%. Мы с трудностями справляемся. Надеюсь, дождей в ближайшее время не будет и мы закончим асфальтирование в хорошую погоду. Техника и материалы для этого есть. Бесперебойно работают два асфальтобетонных завода, так что нет причин для сомнений в соблюдении контрактных сроков, - отметил заместитель директора по строительству ООО «Строй Траст» Игорь Шестаков.

Многие омичи были недовольны шириной одной из частей дороги. В департаменте транспорта предложили схему движения, которая сможет эффективно задействовать узкий участок, который сделают односторонним. Как рассказал директор департамента транспорта Александр Вялков, по узкому участку транспорт будет заезжать на мост им. 60-летия Победы, а по ул. 3-я Енисейская движение останется двусторонним. По мнению специалистов департамента, это позволит наладить бесперебойную работу общественного транспорта и сократит возможные пробки.