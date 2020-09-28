Пенсионеров на удаленку,масочный режим продлить: стали известны итоги заседания оперштаба в Омске

Совещание решили провести сегодня, не дожидаясь окончания введенных ранее ограничений. Фото: Омская Губерния

Сегодня стало известно о проведении заедания оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске. На фоне резко повысившейся заболеваемости решалась судьба дальнейших ограничений. Пока слишком резких запретов вводить не стали, ограничились только рекомендацией для работодателей перевести всех работников старше 65 лет на дистанционную работу.

Не расстанутся омичи и с защитными масками. Как стало известно, масочный режим в Омской области продлили до 31 октября.

Тоже самое сделали и с режимом повышенной готовности. Он сохранится на территории региона до конца следующего месяца.

На территории Омска и области усилят контроль за соблюдением масочного режима и санитарных правил. Проверки станут ежедневными, а предприятия, не соблюдающие установленные правила будут закрывать.