Коронавирус унес жизни еще 3 омичей

В Омске фиксируют повышение числа заражений коронавирусом каждый день. Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральный оперштаб уже сообщал о том, что за последние сутки заразилось 88 человек. Этот показатель близится к летним цифрам, когда эпидемия коронавируса в Омске достигала своего пика.

Пресс-служба омского минздрава уточнила данные и сообщила о том, что за последние сутки зафиксировали 3 новых летальных случаев. Теперь общее число погибших от коронавируса в Омской области близится к трем сотням и составляет 293 человека.

Также вирус снова начинает проявлять активность в районах Омской области. На карантин по коронавирусу полностью закрыты школы в двух районах области. Картина распространения COVID-19 сегодня выглядит так: Омск – 73, Большереченский – 4, Омский – 3, Тевризский – 3, в Саргатском, Нововаршавском, Муромцевском, Москаленском и Колосовском районах области по 1 новому случаю заражения.