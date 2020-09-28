В Омске больнице №17 вернули статус короновирусной

В Омске снова увеличивается количество перепрофилированных под коронавирус больниц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало осени обрадовало омичей спадом пандемии коронавируса на территории Омской области. Регион даже перешел ко второй стадии снятия коронавирусных ограничений. Но сейчас статистика заражений снова пошла вверх и приблизилась к летнему уровню. Сегодня в регионе зафиксировали 88 новых случаев заражения.

В пресс-службе омского минздрава сообщили, что вернули статус ковидной больнице еще одному медицинскому учреждению города - городской больнице №17.

- Учреждение обеспечено медикаментами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, у врачей и персонала есть опыт работы в условиях коронавируса. Процесс запущен в штатном режиме, и мы уже начали направлять в ГБ № 17 первых пациентов. Помимо этого омское здравоохранение обладает достаточным объемом коечного фонда, базами для обсервации, при необходимости все это будет введено в строй и все пациенты, кому это будет необходимо, получат помощь в условиях стационара, - отметила министр здравоохранения Ирина Солдатова.

В ведомстве заявили, что горбольница №17 будет специализироваться на помощь пациентам с легкой формой коронавируса и тем, кто уже перенес тяжелую форму и идет на поправку.