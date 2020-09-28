Глава областного минздрава Солдатова призвала пожилых омичей вернуться на самоизоляцию

За сутки в Омской области выявлено еще 88 официально подтвержденных случаев ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

Совсем недолгой оказалась передышка между двумя волнами коронавируса в Омской области. Последние 1,5 месяца в регионе наблюдалось существенное снижение заболеваемости. После начала учебного года и почти полного снятия всех ограничений статистика по новым выявленным случаям снова поползли вверх. Только за минувшие сутки тесты на ковид подтвердились у 88 местных жителей.

Несмотря на то, что большинство зараженных переносят COVID-19 в легкой форме, ситуация продолжает оставаться напряженной. «Комсомолка» неоднократно писала о ночных очередях из скорых, которые привозят пациентов с подозрением на ковид на томографию в МСЧ-4. А накануне стало известно и вовсе о вопиющем случае. По словам родственников 83-летней омички, бабушку с двусторонней пневмонией отказались госпитализировать, сославшись на нехватку мест в больнице.

Из-за ухудшающейся статистики по заболеваемости коронавирусом московские власти уже попросили стариков не выходить на улицы без крайней необходимости. Сегодня, 28 сентября, к этому призыву присоединился и омский минздрав.

– Еще раз напоминаю, что есть особо уязвимые группы – это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Если есть такая возможность, этим категориям граждан лучше прибегнуть к мерам самоизоляции. – говорится в официальном обращении министра Ирины Солдатовой.