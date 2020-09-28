Губернатор Омской области сегодня отправился в Минск

Александр Бурков встретился с министром спорта и туризма Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком.

Сегодня, 28 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков с делегацией от области, работает в Минске. Белорусские СМИ называют целью визита глав нескольких российских регионов - налаживание экономических связей.

- Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем, — приводят слова Лукашенко о сотрудничестве с приграничными российскими территориями Минск-Новости. В число этих территорий попала и Омская область.

Александр Бурков уже успел встретиться с министром спорта и туризма Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком. Политики возложили цветы к монументу Победы в Минске.