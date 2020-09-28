За сутки в Омской области выявили 88 новых случаев коронавируса

Вылечились от коронавируса сегодня всего 8 омичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске сегодня зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число заболевших равно 10 853 пациентам.

Из них справиться с инфекцией смогли лишь 9 360 человек. За последние сутки по данным федерального минздрава выздоровели всего 8 больных. На минувших выходных уже фиксировали резкий рост заболеваемости.

Сегодня должно состояться заседание оперштаба по коронавирусу, на котором решат судьбу дальнейших ограничений. Существенно ли повлияют последние цифры на решения оперштаба пока не известно.