Омичка оформила три кредита на умирающего отца, чтобы расплатиться с кредитами по коммуналке

Омичка успела взять три кредита на 350 тысяч. Фото: Иван МАКЕЕВ

Грустная история приключилась с 32-летней жительницей Кировского округа, судя по всему, оказавшейся в тяжелом материальном положении. Ее смертельно больного отца увезли в больницу. Поскольку мужчина был уже без сознания, дочери отдали его телефон.

Этим и решила воспользоваться предприимчивая омичка. В то время, как ее родственник умирал, она успела оформить на него через онлайн-банк три кредита на общую сумму более чем в 350 тысяч рублей. При этом два из них мужчине выдали уже после того, как он скончался.

– Подозреваемую задержали, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – На допросе ранее судимая за кражи омичка пояснила, что деньги потратила на погашение долгов и коммунальные платежи. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.