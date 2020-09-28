«Росводоканал Омск» разъясняет правила поверки приборов учета

С 24 сентября результаты всех поверок должны вноситься поверителем в Федеральный информационный фонд. У организации, которая проводила поверку, есть для этого 40 рабочих дней или 60 календарных.

После проведенной поверки гражданину необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организации и ввести прибор учета в эксплуатацию. В омском водоканале обращают внимание потребителей на изменения законодательства и рекомендуют запрашивать у поверителя документ о проведенной поверке. Имея на руках документ, абонент сможет самостоятельно обратиться к поставщику ресурса. В противном случае, потребителю необходимо будет дождаться, когда поверитель внесет информацию о поверке его счетчика в государственную информационную систему «Аршин».

Напоминаем, что в связи с пандемией коронавируса до 1 января 2021 года потребители могут не производить поверку индивидуальных приборов учёта, у которых закончился срок поверки. Данные приборы учета считаются коммерческими и их показания принимаются к расчету до 31 декабря текущего года.

«В квитанциях потребителей, у которых истёк или истекает в 2020 году межповерочный интервал, будет стоять дата окончания срока поверки — 31 декабря 2020 года. Таким абонентам вместе с квитанцией в течение года мы направляем адресные уведомления с разъяснением норм действующего законодательства. У потребителя есть выбор: сделать поверку в 2020-м году или в начале 2021-го. Прогнозируя резкий рост числа заявок на услуги поверки в начале следующего года, мы рекомендуем, по возможности, поверить индивидуальные приборы в этом году», — рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Если вы провели поверку, то документ об этом направить в омский водоканал можно направить через форму обратной связи на сайте «Напишите нам», опустить в ящик для корреспонденции, установленный у входа в центральный офис обслуживания клиентов или отдать сотруднику предприятия при опломбировке.

Заявку на поверку приборов учёта можно подать по телефонам 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11, 53-08-79. Работы будут проведены после согласования с абонентом даты и времени.

Для справки:

По данным «Росводоканал Омск» с апреля по декабрь 2020 года истекает срок поверки более 150 тысяч индивидуальных приборов учёта, установленных у абонентов – физических лиц.