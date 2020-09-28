Завтра без воды останутся омичи в двух районах города

Омичам снова придется пережить отключения холодной воды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завтра, 29 сентября, отключение холодного водоснабжения ожидает жителей поселка Береговой. Из-за ремонтных работ на водопроводе на улицу 2-я Осенняя отключение воды пройдет с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

- ул. Киселева, 12

- Комсомольский проспект, 14

- ул. 2-я Осенняя (все жилые дома и детский сад)

Жителей Центрального района Омска тоже ждут ограничения в водоснабжении. Здесь они будут связаны с заменой куска водопровода и продлятся с 10:00 29 сентября до 6:00 30 сентября. Практически сутки не будет воды по адресам:

- ул. Б. Хмельницкого, 38/1, 33, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37.

- ул. Нейбута, 46.

Машина с питьевой водой будут дежурить около дома № 38/1 по улице Б. Хмельницкого до окончания работ.