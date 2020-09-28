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Омичу, зарезавшего бывшую любовницу на глазах ее детей, отправили в колонию

Отморозок пояснил, что так жестоко расправился с женщиной из-за того, что та не дождалась его из тюрьмы
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Андрей Клепиков совершил новое тяжкое преступление через 2,5 месяца выхода из колонии.

Андрей Клепиков совершил новое тяжкое преступление через 2,5 месяца выхода из колонии.

Фото: Иван ВИСЛОВ

39-летний Андрей Клепиков вышел из колонии за хорошее поведение буквально под Новый год. А уже через 2,5 месяца совершил новое тяжкое преступление.

Уголовник решил отомстить своей бывшей сожительнице, которая не дождалась его из колонии. В ночь с 11 на 12 марта он через окно вломился к ней в квартиру на улице Волгодонской и устроил скандал. Во время конфликта отморозок достал складной нож и ткнул женщину в сердце. При этом кровавую расправу над своей жертвой он устроил на глазах ее маленьких детей.

– Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области доказательства признаны Омским областным судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому, в том числе за убийство отца и грабеж, 39-летнему Андрею Клепикову, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Приговором суда Клепикову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Криминал